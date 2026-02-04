Уголовные дела по трем статьям возбудили после нападения школьницы на детей в Красноярске
Уголовные дела возбуждены после нападения восьмиклассницы на детей в Красноярске. Об этом сообщили в ГУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Девочка задержана, с ней проводятся следственные действия, передает РИА Новости.
Дела возбуждены по статьям о покушении на убийство - 105 УК РФ пункт 30 часть 2, а также о халатности в отношении системы органов профилактики и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (в отношении сотрудников охранных учреждений).
Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения, уточнили в СК.
Ранее в МВД сообщили, что в одной из школ Красноярска восьмиклассница в бросила в кабинет горящую тряпку и несколько раз ударила детей предметом, "похожим на молоток". Пострадали пятеро детей и педагог. По данным СМИ, один из пострадавших школьников в тяжелом состоянии, у него серьезные ожоги. Учебный процесс в школе приостановлен.