Уголовные дела по трем статьям возбудили после нападения школьницы на детей в Красноярске

Уголовные дела возбуждены после нападения восьмиклассницы на детей в Красноярске. Об этом сообщили в ГУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Девочка задержана, с ней проводятся следственные действия, передает РИА Новости.

Дела возбуждены по статьям о покушении на убийство - 105 УК РФ пункт 30 часть 2, а также о халатности в отношении системы органов профилактики и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (в отношении сотрудников охранных учреждений).

Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения, уточнили в СК.

Ранее в МВД сообщили, что в одной из школ Красноярска восьмиклассница в бросила в кабинет горящую тряпку и несколько раз ударила детей предметом, "похожим на молоток". Пострадали пятеро детей и педагог. По данным СМИ, один из пострадавших школьников в тяжелом состоянии, у него серьезные ожоги. Учебный процесс в школе приостановлен.