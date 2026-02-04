"Экранное" поколение Альфа - это возможность для банков

Современные подростки, которые завтра выйдут на рынок труда и начнут изменять общество, привыкли к просмотру коротких видеороликов, над которыми не нужно особенно думать, и к "объяснению" всего с помощью мемов. Об этом говорится в отчете "Поколение Альфа" крупной образовательной онлайн-платформы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ "Умскул".

Поколение Альфа - это родившиеся после 2010 года, то есть в эпоху соцсетей и смартфонов. Интересно, что это самое многочисленное поколение в истории человечества, которое уже не будет превзойдено по численности из-за сильного падения рождаемости в мире. И именно оно будет определять будущее мира. Чем оно отличается?

Это "экранное поколение", которое почти всю жизнь сидит перед экраном. Так, нынешние дети 8-12 лет в среднем проводят почти 5 часов в гаджетах, почти половина из них начали пользоваться гаджетами до 6 лет. К моменту поступления в школу около 70% первоклашек уже почти ежедневно используют гаджеты. Подростки привыкли к быстрому восприятию информации, которая должна быть крупной, яркой и легко считываемой, иначе она теряет их внимание. Причем чаще всего они смотрят короткие вертикальное видео.

В силу этого поколению Альфа свойственна короткая концентрация внимания и привычка к быстрой смене информации, они предпочитают инфографику и короткие видеоролики. Их мышление клиповое, по большому счету они понимают только мемы. Современные подростки не привыкли и не умеют вдумываться, они рано приобретают цифровые навыки, которые заменяют им мышление. Мемы для них - это язык коммуникации, полноценное общение и речь им почти недоступны, зато мемы помогают им сформировать чувство принадлежности к сообществу, а совместное использование и цитирование мемов создает свой круг "общения" и помогает подчеркнуть "идентичность".

У подростков сильная интернет-зависимость, в том числе три четверти из них понимают необходимость ограничивать онлайн-активность. Многолетнее сидение перед экраном привело к взрывному росту психических расстройств среди подростков. Если в 2021 году только 0,02% подростков обращались к психологам, то в 2025 году - 2,38%, или в 119 раз больше. Такого не было никогда.

Что касается образования, то, привыкнув к постоянным развлечения, 88% подростков хотят видеть геймификацию в обучении, а 80% считают мемы инструментом запоминания. Подсев на чат-боты, 71% также считают ИИ-помощников полезными в обучении. 72% школьников используют ИИ для быстрых ответов на вопросы и решения домашних заданий. При этом 65% подростков отмечают, что в школе им не хватает предметов, которые ориентированы на жизнь.

Любопытно, что для подготовки к экзаменам 93% подростков используют онлайн-школы. Репетиторы же остаются важным ресурсом только для 35% и уже не являются такими нужными, как ранее.

Как неоднократно писало Накануне.RU, некоторые считают, что в современном мире знания практически утратили актуальность. Будто бы при обучении уже не нужно ничего знать, все можно посмотреть в интернете или спросить ИИ. Другие, напротив, подчеркивают, что твердые знания приобретают еще большую актуальность, так как без них невозможно ориентироваться в информационном потоке. Возможно, поколение Альфа даст ответ на этот вопрос.

Но уже сейчас для банков поколение Альфа - это возможность сформировать лояльность подростков к их бренду еще до совершеннолетия, говорится в отчете. В чем именно состоят возможности банков, не уточняется, но, насколько можно понять, они основаны на неспособности поколения Альфа глубоко думать.