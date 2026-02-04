Середюк, обвиняемый в нападении на экс-жену главреда "Ермак-Медиа", останется в СИЗО

Адвокат пытался вызволить из СИЗО Эдуарда Середюка, обвиняемого в нападении на экс-жену главреда "Ермак-Медиа" Николая Ермакова. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, что Середюка поместили под стражу 21 января текущего года. Он обвиняется по ч.3 ст. 30, п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство, совершенное по найму".

Инцидент произошел ранним утром 12 января на спуске в паркинг ЖК комфорт-класса на бульваре Владимира Белоглазова. "Скорую" и полицию вызвали соседи: они наткнулись на пострадавшую, которой плеснули химикатом в лицо. После именно она рассказала, что за нападением мог стоять ее экс-супруг Николай Ермаков. Медиаменеджера также задержали и отправили в СИЗО.

По версии следствия, Ермаков привлек к нападению подельников - Ксению Владимирову и Эдуарда Середюка. Обоих отправили в СИЗО до 11 марта 2026 года, однако адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу, в которой просил изменить меру пресечения своему подзащитному на не связанную с заключением под стражу.

Свердловский областной суд, рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, не нашел оснований для изменения постановления суда первой инстанции и удовлетворения апелляционной жалобы адвоката обвиняемого. Середюк останется под стражей.