ЛДПР предлагает освободить от налога самозанятых женщин на год после родов

Депутаты ЛДПР предлагают освободить от уплаты налога на профессиональный доход самозанятых женщин в течение одного года после рождения ребенка. Такой законопроект они направили на заключение Правительства.

Они отмечают, что сейчас эксперимент с уплатой налога на профессиональный доход не предусматривает специальных налоговых льгот, учитывающих социально значимые обстоятельства, например рождение ребенка. Но для женщин это связано с полной приостановкой работы или значительным снижением активности, что приводит к потере дохода. Фактически нужна адресная налоговая льгота в виде нулевого налога на год. Это даст матери время спокойно войти в новый этап жизни, не теряя легального статуса и клиентов.

В России женщин почти половина среди самозанятых. В конце 2024 года сообщалось, что женщин до 35 лет, то есть в самом репродуктивном возрасте, почти 2,5 млн. При нынешнем уровне рождаемости такой мерой могли бы пользоваться более 100 тыс. женщин ежегодно.