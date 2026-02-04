Переговоры в формате Россия-Украина-США начались в Абу-Даби

В Абу-Даби начались переговоры Украины, России и США, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. "Далее — работа в отдельных группах по направлениям, после чего запланирована повторная совместная синхронизация позиций", - сообщил Умеров.

Перспективы переговоров прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Двери для мирного урегулирования украинского конфликта открыты", - заявил он, добавив: "Пока Киев не принял соответствующие решения, Россия продолжает СВО".

По словам Пескова, Кремль не планирует информировать об итогах нового раунда консультаций в Абу-Даби.