В России в 3,5 раза снизилась заболеваемость корью – Роспотребнадзор

В России в три с половиной раза снизилась заболеваемость корью, более, чем в пять раз – заболеваемость менингококковой инфекцией и коклюшем, встречаются единичные случаи краснухи, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в Совете Федерации. Также, по ее словам, Россия сохраняет и поддерживает статус страны, свободной от полиомиелита. Всего этого удалось достичь за счет масштабной вакцинации, правда, "не во всех субъектах РФ вакцинации уделяется должное внимание". Конкретные отстающие регионы Попова не назвала.

Научно-исследовательские институты Роспотребнадзора за три года создали 124 новых быстрых теста на различные заболевания и инфекции, технология сокращает время исследования в три раза, рассказала Попова.

Также Россия "полностью освободилась от закупок питательных сред для лабораторий, за пять лет полностью освободилась от необходимости закупать какие-либо тест-системы". "Задача была, чтобы все вакцины из национального календаря были только отечественные. От других инфекций [не из национального календаря] разработка идет. Вакцина от ротавируса разработана готовится к выпуску. Менингококковая вакцина – вопрос решают ученые. Россия совершенно суверенна в этом вопросе", - заверила глава Роспотребнадзора.