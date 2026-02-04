Многие родители отваживают детей от труда - Евгений Спицын

Если в советской школе была система трудового воспитания детей, которая давала хорошие результаты, потому что дети приучались к труду и были менее подвержены пагубному влиянию, то сейчас многие дети вообще не трудятся, к тому же еще и домашнее задание просто списывают из чат-ботов. Но многие родители сами не хотят, чтобы дети трудились, рассказал историк Евгений Спицын о своем опыте работы в должности директора школы.

Он с удивлением узнал, что в школе у мальчиков вообще не было уроков труда. И когда он поставил вопрос об их восстановлении, ему сказали, что это уже не актуально. Более того, дети даже не занимались уборкой классов, как это было раньше. Родители нанимали уборщиц, которые убирали школьные кабинеты.

"Я удивился этому и даже возмутился и собрал представителей родительской общественности. Я задал им вопрос: а почему вы так боитесь, что ваши дети приучались к земному труду? И знаете, что мне сказали. "Да вы что, наши дети будут грязными тряпками мыть полы и парты? Нет-нет, они у нас белоручки, мы не хотим им своей судьбы!" Я говорю: да причем тут судьба, надо, чтобы ребенок с младых ногтей начинал трудиться. Дуры вы набитые, когда вы будете лежать на смертном одре и попросите стакан воды, они вас тоже сдадут. Но меня так и не поняли", - рассказал Спицын на интернет-канале "Евразия 24".

О важности трудового воспитания говорили и писали выдающиеся педагоги. В частности, Антон Макаренко и Василий Сухомлинский отмечали важность даже станочного труда, к которому подростки уже готовы. Но сейчас до сих пор бытует представление о том, что детей надо оберегать от труда, с сожалением констатирует блогер Юрий Подоляка.

"Сто лет прошло, а ничего по сути не изменилось. Сейчас у нас в педагогике "наверху" ровно такие же заблуждения, что и в 1920-х в раннем СССР. И если мы не совершим качественный рывок в нашем образовании (избавившись от этих самых старых-новых заблуждений), как это сделали 100 лет назад наши предки, то нам труба", - написал он.

Практически все эксперты, комментируя трагедии в школах, признают, что они связаны не только с безыдейностью, но и с бездельем подростков, которым нечем заняться. У них нет твердых убеждений, и они, с учетом погружения в соцсети, становятся легкой добычей для преступников. Но вот о полноценном трудовом воспитании почти никто не говорит. А воспитательная работа, которая официально ведется во всех школах, подчас является формальностью.