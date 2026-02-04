Многие родители отваживают детей от труда - Евгений Спицын

04 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Образование В России
Фото: Накануне.RU

Многие родители отваживают детей от труда - Евгений Спицын

Если в советской школе была система трудового воспитания детей, которая давала хорошие результаты, потому что дети приучались к труду и были менее подвержены пагубному влиянию, то сейчас многие дети вообще не трудятся, к тому же еще и домашнее задание просто списывают из чат-ботов. Но многие родители сами не хотят, чтобы дети трудились, рассказал историк Евгений Спицын о своем опыте работы в должности директора школы.
Читайте также:

Он с удивлением узнал, что в школе у мальчиков вообще не было уроков труда. И когда он поставил вопрос об их восстановлении, ему сказали, что это уже не актуально. Более того, дети даже не занимались уборкой классов, как это было раньше. Родители нанимали уборщиц, которые убирали школьные кабинеты.

"Я удивился этому и даже возмутился и собрал представителей родительской общественности. Я задал им вопрос: а почему вы так боитесь, что ваши дети приучались к земному труду? И знаете, что мне сказали. "Да вы что, наши дети будут грязными тряпками мыть полы и парты? Нет-нет, они у нас белоручки, мы не хотим им своей судьбы!" Я говорю: да причем тут судьба, надо, чтобы ребенок с младых ногтей начинал трудиться. Дуры вы набитые, когда вы будете лежать на смертном одре и попросите стакан воды, они вас тоже сдадут. Но меня так и не поняли", - рассказал Спицын на интернет-канале "Евразия 24".

О важности трудового воспитания говорили и писали выдающиеся педагоги. В частности, Антон Макаренко и Василий Сухомлинский отмечали важность даже станочного труда, к которому подростки уже готовы. Но сейчас до сих пор бытует представление о том, что детей надо оберегать от труда, с сожалением констатирует блогер Юрий Подоляка.

"Сто лет прошло, а ничего по сути не изменилось. Сейчас у нас в педагогике "наверху" ровно такие же заблуждения, что и в 1920-х в раннем СССР. И если мы не совершим качественный рывок в нашем образовании (избавившись от этих самых старых-новых заблуждений), как это сделали 100 лет назад наши предки, то нам труба", - написал он.

Практически все эксперты, комментируя трагедии в школах, признают, что они связаны не только с безыдейностью, но и с бездельем подростков, которым нечем заняться. У них нет твердых убеждений, и они, с учетом погружения в соцсети, становятся легкой добычей для преступников. Но вот о полноценном трудовом воспитании почти никто не говорит. А воспитательная работа, которая официально ведется во всех школах, подчас является формальностью.

Теги: труд, школа, дети, подростки, воспитание, евгений спицын


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети