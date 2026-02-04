Роспотребнадзор введет обязательные требования к производству и доставке готовой еды

Роспотребнадзор планирует разработать и ввести обязательные требования к производителям и доставщикам готовой еды. Эта отрасль, по сути, является новой: ее нельзя отнести ни к общепиту, ни к продаже продуктов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в Совете Федерации.

"Готовим рекомендации по так называемой готовой еде. Это новый сегмент рынка, появился он в значимом объеме в период пандемии. Мы видим проблему. Строятся большие мощности для приготовление такой еды. Это не продукция общепита, где еда сразу подается, а не хранится. Но это и не блюдо в торговле. Мы видим риски, не все можем проконтролировать. Есть целый ряд поручений от правительства. Будут формироваться новые ОКВЭДы. И отсюда появятся и новые нормативы. Должны появиться и ГОСТы", - сообщила Попова.

Она добавила, что вопрос доставки продуктов является острым: "Мы подготовили рекомендации по доставке продуктов для таких сервисов: требования к хранению, доставке, курьерам. Пока это методический документ, но это должны быть, конечно, обязательные требования, санитарные правила".