"Бургер Кинг" попал в "белый список" Минцифры на случай отключения мобильного интернета

Минцифры России обновило так называемый "белый список" ресурсов, которые остаются доступны в случае отключения мобильного интернета.

В список попали как государственные ресурсы, так и коммерческие. Ведомство не сообщило, каким было основание для включения в список именно этих сайтов и приложений.

В "белый список" попали: банки ВТБ и ПСБ, сервисы доставки СДЭК, "Купер" и "Самокат", сайты ВГТРК, телеканалы "Звезда", "Вместе РФ", "Матч ТВ", издания "Коммерсант" и "Парламентская газета", дистрибьютор телеканалов в цифровой среде "Витрина ТВ". Некоторые сервисы ФНС России, предназначенные для налогоплательщиков, ГИС ЖКХ, сайт "Гранд Сервис Экспресс" (ж/д перевозчик в Крыму), операторы электронного документооборота "Тензор" и "СКБ Контур", оналйн-кассы "Эвотор", мобильное приложение "Инспектор" для дистанционных проверок бизнеса, сайты "Росагролизинга", "Детского мира", "Бургер Кинга", маркетплейс "Мегамаркет", а также ряд региональных сервисов и сайтов правительств регионов.