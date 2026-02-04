В России могут запретить мобильные надувные батуты

Роспотребнадзор выступил за запрет в России передвижных надувных батутов. Глава ведомства Анна Попова рассказала, что во многих странах такой вид аттракционов запрещен, но он не распространяется на стационарные батутные центры.

"В структуре тяжелого ущерба здоровью травмы от такой услуги имеют процент достаточно большой, а травмы – тяжелые, страдают дети до 10 лет. Самые распространенные травмы – нижних конечностей, спиральный перелом бедренной кости, травмы позвоночника, черепно-мозговые травмы", - рассказала Попова, выступая в Совете Федерации.

Она отметила, что владельцы таких батутов просто снимаются с места и уезжают от ответственности. Поэтому Роспотребнадзор поддержит законопроект об ограничении использования мобильных надувных батутов.