Mash: В Красноярске восьмиклассница облила сверстника бензином и подожгла

В одной из школ Красноярска восьмиклассница облила бензином и подожгла одноклассника, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, подростка потушили сотрудники школы. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает. У него ожоги спины, лица и конечностей 2-3 степени, одежда сгорела полностью.

Девочку задержали на месте. Выяснилось, что она пронесла в туалет бутылку с бензином, облила сверстника и подожгла. В ее рюкзаке нашли молоток.

Накануне в школе Кодинска (Красноярский край) школьница с ножом напала на учителя, а потом ранила одну из одноклассниц. Нападавшую задержали. В тот же день в Уфе ученик 9 класса гимназии №16 пришел в школу с пневматическим пластиковым автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя истории и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Учитель получил ранение в щеку. Подростка задержали сотрудники полиции и Росгвардии.