04 Февраля 2026
Туризм Краснодарский край
Фото: телеграм-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева / t.me/kondratyevvi

Роспотребнадзор пока не готов открыть пляжи Анапы и Темрюка

В Роспотребнадзоре пока не уверены, что в этом году на пляжах Анапы и Темрюка можно будет купаться. "Ситуация не такая простая, как всем бы нам хотелось", - сказала глава ведомства Анна Попова, выступая в Совете Федерации.

Сенаторы от Краснодарского края высказали опасения по поводу предстоящего курортного сезона, они обратили внимание на падение туристического потока в разы в загрязненном регионе. Попова выразила сочувствие, но в то же время обратила внимание, что "работали все, кто хотел работать". Туристам нельзя посещать только пляжи, остальной отдых им доступен.

"В прошлом году работали все детские лагеря, учреждения отдыха, кто хотел работать. Отдыхали дети, учреждения детские были заполнены. Но – без посещения пляжей. Содержание нефтепродуктов в песке настолько высоко, пока результат есть, но он недостаточен для того, чтобы сегодня открывать пляжи. Но до начала сезона еще есть время, надеюсь, что его хватит. В других местах черноморского побережья пляжи и вода соответствовали полностью требованиям безопасности. Как только дети смогут выйти на пляжи Анапы – мы разрешим это сделать", - сказала Попова.

Пляжи Анапы и Темрюка оказались загрязнены нефтепродуктами в результате крушения двух нефтеналивных танкеров во время шторма в декабре 2024 года.

Теги: анапа, пляж, нефтепродукты, экология, роспотребнадзор


