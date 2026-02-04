В Нефтеюганске подростка обвиняют в поджоге четырех автомобилей под влиянием телефонных мошенников

В Нефтеюганске подростка обвиняют в поджоге четырех автомобилей под влиянием телефонных мошенников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Шестнадцатилетнего жителя города подозревают в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Летом 2025 года в полицию поступило четыре сообщения о возгорании иномарок в разных районах Нефтеюганска. Три автомобиля получили значительные повреждения, четвертый удалось отстоять от огня. Осмотры указывали на умышленные поджоги.

В ходе оперативной работы подозреваемым был установлен местный девятиклассник. После задержания он рассказал, что действовал по инструкциям телефонных аферистов. Сначала ему позвонила неизвестная, представившаяся завучем школы, и попросила фото паспорта. Затем в мессенджере с ним связался лжесотрудник правоохранительных органов, который заявил о взломе его аккаунта на "Госуслугах" и угрозе хищения денег со счетов его матери. Подросток перевел 200 тысяч рублей на указанный "безопасный счет".

Далее мошенники сообщили, что деньги ушли на финансирование запрещенной организации, и чтобы избежать ареста матери и сестры, подросток должен выполнять их указания. Ему поступило задание найти и поджечь автомобили с патриотической символикой. Школьник купил легковоспламеняющуюся жидкость, облил четыре машины и поджег их. Пожарные потушили возгорания, жертв нет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. На время следствия подростку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материальный ущерб потерпевшим не возмещен.