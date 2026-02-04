"Придут люди в форме". В ФСБ рассказали, что ждет уральцев за буллинг в соцсетях

Буллинг детей в современном обществе уже вышел на новый уровень, что в конечном итоге приводит к стрельбе в школах. Именно поэтому тем, кто поощряет травлю в социальных сетях, не стоит удивляться тому, что в какой-то момент к ним придут люди в форме. Такое заявление сделала официальный представитель УФСБ России по Свердловской области Елена Докучаева.

"Преступления террористической направленности начинаются именно с буллинга в школе. Травля детей выходит на качественно новый уровень. Сюда подключается и "доксинг": в Интернете создают аккаунт, где выставляются персональные данные детей и их травят. Администраторы таких каналов сейчас устанавливаются. Пусть они не удивляются, что рано или поздно к ним придут люди в форме, потому что это противоправное действие", - заявила Докучаева в программе "Акцент" на ОТВ.

По ее словам, такие люди даже не задумываются о том, какие последствия ждут ребенка и окружающих, попавших под прицел казалось бы "безобидной" группы. Ребенка травят, оскорбляют и даже шантажируют, вымогая деньги за удаление личной информации.

Понять, что несовершеннолетний стал агрессором или жертвой в эпоху интернета можно даже по сообщениям. Как утверждает Докучаева, тон сообщения, смайлики и знаки препинания, которые школьник не использовал раньше или ставил в других местах, уже могут наталкивать на то, что с ним что-то происходит и он находится в измененном душевном состоянии. Его увлечения также становятся более настораживающими.

"Ребенок может начать увлекаться оружием, у подростка может появиться желание заявить о себе. Важно это увидеть и дать ему законную альтернативу", - отметила представитель ФСБ.