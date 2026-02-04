ВСУ атаковали Брянскую область ракетами HIMARS и "Нептун"

ВСУ атаковали Брянскую область с помощью РСЗО HIMARS, ракет "Нептун" и реактивных беспилотников самолетного типа. Мирная жительница получила множественные ранения в результате удара, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Женщина доставлена в больницу, ей оказана необходимая медицинская помощь.

Губернатор уточнил, что российские силы ПВО сумели перехватить управляемые ракеты "Нептун" и 11 беспилотников. Однако часть средств поражения достигла целей. Так, в поселке Глинищево Брянского района полностью уничтожен жилой кирпичный дом. В Бежицком районе Брянска осколки попали в три автомобиля.

Всего при ударе повреждено 20 частных домов, в одном многоквартирном доме — 27 квартир. Также повреждены окна в здании больницы.

По информации Минобороны, минувшей ночью над Брянской областью сбито 11 БПЛА. Данных об уничтоженных ракетах пока нет.