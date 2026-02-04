В Тюмени состоялся дискуссионный клуб системы развития "Транснефть" – ОПТИМУМ

В Тюмени на базе "Транснефть – Сибирь" состоялось заседание дискуссионного клуба системы развития "Транснефть" – ОПТИМУМ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть – Сибирь".

В течение двух дней вице-президенты "Транснефть" совместно с генеральными директорами дочерних организаций, руководителями филиалов и начальниками нефтеперекачивающих станций обсуждали современные подходы в управлении организационными процессами компании.

В ходе традиционной встречи руководители разных уровней в режиме открытого диалога обсудили промежуточные итоги внедряемой производственной системы, в том числе поделились результатами работы по оптимизации производственных процессов на нефтеперекачивающих станциях, функционированию системы рейтинговой оценки. На панельных дискуссиях были рассмотрены принципы внедрения непрерывных улучшений, формирования компетенций и развитие корпоративной культуры ОПТИМУМ, информационное обеспечение внедрения изменений.

"Ключевой потенциал устойчивости и повышения эффективности деятельности компании – это наши люди, их знания, заинтересованность и вовлеченность. Эффективное применение их экспертного, творческого потенциала – это фундамент нашей сильной команды. Если у нас с вами на местах будут сильные команды, которые могут эффективно решать возникающие трудности и решать задачи, у нас, безусловно, будет сильная компания "Транснефть". А сильная компания "Транснефть" – это сильная страна. И создавая условия для проявления потенциала наших работников, реализации их знаний и опыта, мы формируем проактивную модель их поведения для достижения наилучшего результата", – отметил вице-президент "Транснефть" Павел Ревель-Муроз.

В "Транснефть – Сибир" внедрение системы развития "Транснефть" – ОПТИМУМ началось в октябре 2024 года. Сегодня созданы все необходимые условия для полноценного участия сотрудников в поиске и реализации решений, как достичь лучшего результата в своей работе. Как результат, с начала внедрения производственной системы работники предприятия подали 1036 предложений по улучшению, из них 148 реализовано. Большинство поступающих предложений связаны с оптимизацией производственных и технологических процессов.

На текущий момент в структурных подразделениях предприятия активно применяются ключевые практики, связанные с использованием системы рейтинговой оценки деятельности подразделений.

Кроме того, в каждом из восьми управлений магистральных нефтепроводов определено по одной пилотной нефтеперекачивающей станции, где внедряются принципы эталонной НПС. В этом году принципы эталонной НПС будут тиражированы на все нефтеперекачивающие станции "Транснефть – Сибирь".

Реализуемые "Транснефть" шаги по расширению своего производственного потенциала способствуют не только развитию трубопроводной отрасли, но и укреплению технологического лидерства России.

Отметим, что генеральная цель системы развития ОПТИМУМ – повышение эффективности и безопасности производственных процессов, привлекательности компании в качестве работодателя. Итогом этих процессов должно стать формирование новой корпоративной культуры, рост конкурентоспособности компании на рынке труда, а также достижение существенного экономического эффекта за счет оптимизации производственных процессов.