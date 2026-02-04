Суд вынес приговор отцу, чьи дети погибли в пожаре в ДНТ "Златобор"

Белоярский районный суд вынес приговор отцу, чьи дети погибли при пожаре в ДНТ "Златобор" в дачном поселке Логиново.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 5 сентября 2025 года. Как показало расследование, на принадлежащем его супруге участке Анатолий Л. самостоятельно построил жилой дом, и, не имея специальных знаний и образования, произвел монтаж электросети.

Согласно материалам дела, электросеть работала в аварийном режиме, однако многодетный отец не принял мер к устранению неисправности. В результате в ночь с 4 на 5 сентября это привело к возгоранию и пожару в доме.

В огне погибли трое детей Анатолия: двое мальчиков 5 и 11 лет, а также 7-летняя девочка. Еще трое детей 9, 12 и 14 лет, которые смогли выбраться из охваченного огнем дома, были госпитализированы. 1,5-годовалый ребенок не пострадал.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд признал Анатолия Л. виновным по ч.3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" и назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Помимо этого, суд вынес частное постановление в адрес администрации Белоярского МО с целью обратить внимание на обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их исключения в последующем. В доме многодетной семьи, где произошел пожар не было автономного пожарного извещателя. В месячный срок местные власти обязаны предоставить ответ о принятых мерах.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.