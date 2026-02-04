Газ пришёл в девять населённых пунктов Омской области

В Омской области газ пришёл в девять населённых пунктов.

"Подали газ на газораспределительную станцию "Ингалы" Большереченского района. Это позволило газифицировать еще девять населенных пунктов в Большереченском районе. Работу продолжаем", - написал в своём telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева уточнила ТАСС, что газифицированы села Могильно-Посельское, Старокарасук, Ингалы, Чебаклы, деревни Могильно-Старожильское, Трубачевка, Черново, Русиново и Берёзовка. В них живут 4 тыс. человек.