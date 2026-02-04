СМИ: В России выросла заболеваемость сифилисом

В России уже десять лет снижается заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, но есть исключение – растет распространение сифилиса, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Росстата.

В сборнике "Здравоохранение в России", выпущенном статистическим ведомством, говорится, что заболеваемость трихомониазом снизилась на 69%, гонореей – на 64%, хламидиями – на 58%.

Однако, с 2021 года идет стремительный рост случаев заболевания сифилисом. В 2020 году было выявлено 15,3 тыс. случаев, в 2024-м уже 25,1 тыс. (более свежих данных у Росстата нет). Активнее всего заболевание распространяется среди мужчин старше 40 лет.

Медики отмечают, что на статистику могло повлиять и ужесточение учета заболевших. Также врачи полагают, что многие могут болеть по второму разу, не долечив вирус при первом эпизоде.