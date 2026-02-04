В России коллекторы купили рекордное количество просроченных микрозаймов

В России поставлен рекорд по купленным коллекторами просроченным микрозаймам.

Впервые этот показатель вышел из двузначной зоны и достиг 113,4 млрд руб. Это на 27,42% выше аналогичного показателя за 2024 г. и на 58,38% – за 2023 г.

Средневзвешенная цена на портфели МФО по итогам прошлого года выросла с 17,1% до 18,04%. Рекордным стал и объём выставленных на продажу долгов – 128,7 млрд руб. (+3% к показателю 2024 г., и +59% – к 2023 г.). Доля закрытых сделок в прошлом году – 88,1%, пишут "Ведомости".