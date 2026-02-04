Жителя Заводоуковска будут судить за угон двух машин и наезд на полицейского

Заводоуковская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в угоне и нападении на полицейского, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Мужчине предъявлены обвинения по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения и по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, в декабре 2025 года вечером сотрудники полиции, получив сообщение об угоне, увидели на автодороге Заводоуковск – пос. Мичуринский движущийся им навстречу автомобиль Daewoo Nexia под управлением подозреваемого. Они начали преследование, чтобы остановить машину и выяснить обстоятельства. В ходе погони автомобиль занесло, и он остановился. Водитель заблокировал двери и отказался выходить. Затем, желая избежать ответственности, он наехал на стоявшего перед машиной полицейского, причинив ему физическую боль, после чего попытался скрыться, но был задержан.

Кроме того, как установило следствие, в январе 2026 года утром обвиняемый, воспользовавшись тем, что припаркованный автомобиль Toyota Caldina не был закрыт, зашел в соседний дом, взял ключи из одежды и уехал по трассе Заводоуковск – Упорово. На дороге он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ГАЗель", после чего сбежал с места ДТП.

По делу заявлены гражданские иски потерпевших на сумму 550 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Заводоуковский районный суд для рассмотрения.