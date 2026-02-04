Генпрокуратура: Сын Кадаффи умер от огнестрельных ран

В Ливии официально подтверждена гибель сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи – Сейфа аль-Ислама.

Генеральная прокуратура установила, что он убит из огнестрельного оружия, пишет "Ъ".

Обстоятельства гибели 53-летнего сына Каддафи неизвестны. По сообщению ливийского телеканала Al Ahrar, он был убит в ходе боев у нефтяного месторождения Хамада. По данным Al Hadath, который ссылается на источник, близкий к семье, убийство произошло в саду дома сына Каддафи недалеко от города Эз-Завия. Четверо нападавших смертельно ранили Саифа аль-Ислама, после чего скрылись. По сообщению Al Arabiya, перед тем, как ворваться в жилище, вооруженные люди отключили камеры наблюдения, а убийство произошло в результате завязавшейся перестрелки.