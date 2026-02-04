Из-за ДТП ограничили движение на трассе "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов"

Автомобилистов предупреждают об ограничении движения в направлении Екатеринбурга на 218 км автодороги "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" в районе города Нижняя Тура.

Как сообщает свердловская Госавтоинспекция, на участке дороги произошло ДТП - по предварительным данным, столкнулись два автомобиля. Одного из участников аварии сейчас осматривают медики.

Движение автомобилей на трассе осуществляется в одну полосу. На месте происшествия работают экипажи ДПС. Сотрудники проводят процессуальные действия и регулируют поток.

Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении мер повышенной осторожности при движении на зимних дорогах и призывает к аккуратному вождению