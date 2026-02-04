На Сахалине 43 рыбака оказались на оторвавшейся льдине

В районе села Стародубское (50 км севернее Южно-Сахалинска) на Сахалине в море унесло на льдине четыре десятка рыбаков.

Отрыв льдины произошел на расстоянии около 800 метров от берега, ширина трещины составила до 6 метров, самостоятельно перебраться через нее 43 человека не могли, пришлось вызвать МЧС.

Спасатели переправили на берег всех рыбаков, никто не пострадал.

При этом в МЧС еще накануне предупреждали: "В заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием ветров западных направлений продолжается вдольбереговой дрейф прибрежных льдов в восточном направлении. Значительные приливо-отливные колебания уровня моря усиливают динамические процессы, влияющие на целостность припайных льдов. Продолжатся подвижки льда, торошение, образование трещин и разводий. Особое внимание следует обратить на район у мыса Лесного. Выход на лед при отжимном ветре и при образовании заприпайной полыньи опасен".