Экономический совет ЛДПР: Использование маткапитала для погашения долгов в МФО — тревожная ситуация

Микрозаймы, взятые для улучшения жилищных условий — и такое, видимо, бывает, — скоро станет возможным погашать материнским капиталом.

Стало известно, что кабмин намерен расширить перечень направлений использования маткапитала. Планируется разрешить использовать эти средства для выплаты долгов по займам, взятым в микрофинансовых организациях для улучшения жилищных условий. Законопроект разработали в Минтруде. Об этом сообщила "Парламентская газета" со ссылкой на соответствующий документ.

Законопроект разрешит использовать средства материнского капитала для:

первоначального взноса,

погашения основного долга

и процентов по займам, которые были получены в микрофинансовых организациях для приобретения или строительства жилья.

Кабмин уточняет, что реализация меры будет возможна только в случае, если 100% акций таких организаций принадлежат субъекту РФ или регион является их единственным учредителем.

Член Экономического совета ЛДПР, демограф Юрий Крупнов отмечает, что законопроект выглядит как откровенная поддержка МФО, а не семей с детьми. На фоне аномально высоких процентных ставок, которые люди вынуждены платить по микрозаймам, теперь микрофинансовым организациям еще фактически начнут "помогать" из бюджета?

"Очевидно, что маткапитал уже становится опосредованной помощью банкирам, которые выдают ипотеку, и строителям, которые, по сути, используют материнский капитал, на который банкиры выдали ипотеку. Но использование маткапитала для погашения займов МФО выглядит совсем уж странно", — подчеркнул Юрий Крупнов в беседе с Накануне.RU.

С одной стороны, мера могла бы помочь семьям, которые уже взяли займ в МФО для того, чтобы им хватило средств для улучшения жилищных условий. С другой стороны, целевое назначение такого займа нынешним должникам будет доказать сложно, поэтому, скорее всего, мера распространится лишь на тех, кто будет брать такие кредиты после вступления изменений в силу.

Эксперт предположил, что у МФО в период ухудшения экономической ситуации наблюдается низкая возвратность кредитов, поэтому в чиновничьих кабинетах придумали механизм, по которому таким организациям окажут помощь бюджетными федеральными деньгами через программу маткапитала.

Юрий Крупнов считает, что ситуация, когда микрозаймы выдаются для улучшения жилищных условий, уже сама по себе крайне тревожная, и Правительство должно думать над более безопасными и доступными мерами по обеспечению жильем семей с детьми, а не стимулировать выдачу займов через МФО, ведь, в конечном счете, такой подход не выглядит как демографическая мера.