В Мордовии пассажирский поезд на переезде столкнулся с бензовозом

В Мордовии на железнодорожном переезде произошла авария: пассажирский поезд №21 сообщением Ульяновск – Москва врезался в порожний бензовоз, выехавший на пересечение автомобильной и железной дорог.

В управлении Куйбышевской ЖД сообщили, что ЧП произошло ночью на регулируемом переезде с дежурным работником на станции Потьма.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.‌‎ По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались", - сообщили железнодорожники.

Хотя поезд не сошел с рельсов, был нарушен габарит подвижного состава по первому и второму путям станции. "Автомобиль зажат под локомотивом. Повреждена кабина машиниста", - говорится в сообщении Куйбышевской ЖД.

На срок от полутора до трех часов задерживаются пять пассажирских поездов.