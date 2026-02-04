NYT: Си Цзиньпин уволил 23 из 30 высокопоставленных военных

Глава КНР Си Цзиньпин провёл серьёзную чистку в высшем военном руководстве Китая. За три года из трёх десятков генералов и адмиралов на службе остались семеро.

По данным The New York times, официально кампания направлена на борьбу с коррупцией, однако на практике она также служит укреплению личной лояльности к китайскому лидеру. Последним эпизодом масштабной чистки стал арест заместителя председателя Центрального военного совета Чжан Юся. Его уход, как отмечает издание, лишил совет ключевых командиров, отвечавших за оперативную подготовку армии, пишет РБК.

Заместитель Си Цзиньпина Чжан Юся может быть обвинён в передаче США данных о программе создания ядерного оружия в стране, получении взяток и продаже должности министра обороны. Военное ведомство Китая сообщило о начале расследований в отношении Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли по подозрению в "серьезных нарушениях дисциплины и закона".

Чжан Юся долгие годы считался доверенным лицом Си Цзиньпина и его правой рукой. После ареста Чжан Юся в ЦВС осталось всего два человека - сам Си Цзиньпин и Чжан Шэнминь, возглавляющий антикоррупционный комитет и назначенный заместителем председателя ЦВС в октябре 2025 г. Это беспрецедентная ситуация для органа, руководящего армией страны. А оперативное командование вооруженными силами Китая теперь де-факто перешло в руки Си Цзиньпина.