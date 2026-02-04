Прокуратура добилась возврата муниципалитету здания в центре Тюмени

После вмешательства прокуратуры Тюменской области муниципалитету возвращено здание в центре города, незаконно переданное в аренду коммерческой компании. Об этом сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

Прокуратура выявила, что администрация Тюмени в декабре 2023 года заключила договор аренды с ООО "АА ГРУПП" на нежилое здание площадью 777,1 кв. м на улице Комсомольской. Кадастровая стоимость объекта составляет 6,8 млн рублей. Расследование показало, что решение о включении здания в перечень муниципального имущества для субъектов малого и среднего бизнеса было принято уже после обращения этой компании с заявлением.

Кроме того, информация о включении объекта в перечень была опубликована с нарушением сроков, что лишило других предпринимателей возможности подать заявки. После публикации в администрацию поступили обращения и от других заинтересованных компаний. Однако, вопреки антимонопольному законодательству, здание было передано ООО "АА ГРУПП" без проведения торгов.

Прокуратура области обратилась в суд с иском о признании договора аренды недействительным и возврате имущества. Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил эти требования. Недавно Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции в силе, отклонив жалобы департамента имущественных отношений и компании-арендатора. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.