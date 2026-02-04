Разработчики с Украины помогут США создать сотни тысяч ударных дронов

США хочет создать внушительный – из сотен тысяч штук – запас дронов. Для их разработки пригласят 25 компаний, в том числе с Украины.

Первый этап оценки – "Испытание" – начнётся 18 февраля в Форт-Беннинге, где военные операторы проведут полёты и оценят системы поставщиков. Он завершится в начале марта. Тогда же разместят заказы на поставку прототипов на сумму в $150 млн.

Поставки начнутся вскоре после этого и продлятся пять месяцев. Среди 25 компаний, приглашённых к сотрудничеству, – украинские General Cherry Corp и Ukranian Defence Drones Tech Corp., сообщает Минобороны США.