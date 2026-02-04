Десятки белгородцев застряли в лифтах из-за ракетного удара ВСУ

В Белгороде освободили 77 человек из лифтов, остановившихся после ракетных атак ВСУ. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов в телеграм-канале.

По его словам, после удара было нарушено электроснабжение в нескольких районах города. "На 23:00 было зафиксировано 82 случая застревания, пять еще в работе", - написал Демидов.

ВСУ ударили по Белгороду и Белгородской области вечером 3 февраля. Демидов сообщил о неработающих светофорах, перебоях в электроснабжении, а также о возможных проблемах с подачей воды и тепла.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела пострадал объект энергетики. Он добавил, что после атак в городе на заправках зафиксированы скопления машин. Глава региона заявил, что в области хватает топлива. Гладков призвал водителей отъехать в пригород, чтобы купить дизельное топливо или бензин для своих генераторов и не создавать большие очереди.