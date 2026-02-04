Трамп заявил о выполнении Москвой обещания об "энергетическом перемирии"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва выполнила обещание и неделю не наносила удары по энергетическим объектам в Киеве.

"Он [Владимир Путин] сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все [на любой срок], потому что там очень-очень холодно", - заявил Трамп журналистам.

Также президент США утверждает, что провел разговор с Владимиром Путиным, но о чем и когда была беседа – не говорит.

Официально никаких документов об "энергетическом перемирии" не подписывалось.