Коллекторы из Самары создали третейский суд для взыскания долгов с жителей Артемовского

04 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Коллекторы из Самары создали третейский суд для взыскания долгов с жителей Артемовского

Коллекторы из Самары придумали новую схему, как возвращать долги с жителей Артемовского. ООО "Профессиональная коллекторская организация "Правовая защита" не только выкупила чужие долги, но и специально создала третейский суд, через который смогла бы получить больше средств.

Как пояснили в пресс-службе судов Свердловской области, третейские суды не входят в судебную систему России и обычно создаются при некоммерческих организациях. При наличии согласия сторон они рассматривают споры гражданско-правового характера, возникающие в процессе ведения экономической деятельности.

Жертвами такого спора в Артемовском стали несколько местных жителей, которые не спешили возвращать долги. В августе прошлого года третейский судья взыскал с каждого из них не только долг и проценты, но и существенную сумму на покрытие расходов арбитража, включая гонорар арбитра. Например, с Дмитрия Г., взявшего заем 11 тыс. 350 рублей взыскали 47 тыс., 10 тыс. из которых – гонорар арбитра, 7 тыс. – расходы на составление искового заявления, 3 тыс. 508 рублей – сбор за материальное и организационное обеспечение арбитража.

Однако, чтобы решение третейского суда вступило в силу, кредитор обязан получить исполнительный лист в государственном суде общей юрисдикции или арбитражном суде. Поэтому коллекторы обратились уже в Артемовский городской суд с соответствующим заявлением, но поддержки не получили.

"Суд исследовал материалы дела и установил, что с заемщиками не было согласовано использование простой электронной подписи для подобных соглашений, а также не достигнуто понимание последствий передачи спора в третейский суд. В практике Артемовского городского суда это не первый такой случай", - рассказали в пресс-службе.

Суд поставил под сомнение легитимность решения третейского судьи, так как были допущены процессуальные нарушения:

  • Не доказано существование арбитражного соглашения. Заявитель не предоставил суду убедительных доказательств, что отдельные соглашения о передаче спора в третейский суд были подписаны заемщиками после заключения договора займа, а не вставлены в него изначально;
  • Не доказано уведомление заемщиков. Не было представлено доказательств, что должников своевременно и должным образом известили об избрании конкретного третейского судьи и о самом процессе разбирательства.

В итоге в выдаче исполнительных листов коллекторам было отказано.

Теги: Артемовский, Самара, коллекторы, третейский суд, долг


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети