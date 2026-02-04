Коллекторы из Самары создали третейский суд для взыскания долгов с жителей Артемовского

Коллекторы из Самары придумали новую схему, как возвращать долги с жителей Артемовского. ООО "Профессиональная коллекторская организация "Правовая защита" не только выкупила чужие долги, но и специально создала третейский суд, через который смогла бы получить больше средств.

Как пояснили в пресс-службе судов Свердловской области, третейские суды не входят в судебную систему России и обычно создаются при некоммерческих организациях. При наличии согласия сторон они рассматривают споры гражданско-правового характера, возникающие в процессе ведения экономической деятельности.

Жертвами такого спора в Артемовском стали несколько местных жителей, которые не спешили возвращать долги. В августе прошлого года третейский судья взыскал с каждого из них не только долг и проценты, но и существенную сумму на покрытие расходов арбитража, включая гонорар арбитра. Например, с Дмитрия Г., взявшего заем 11 тыс. 350 рублей взыскали 47 тыс., 10 тыс. из которых – гонорар арбитра, 7 тыс. – расходы на составление искового заявления, 3 тыс. 508 рублей – сбор за материальное и организационное обеспечение арбитража.

Однако, чтобы решение третейского суда вступило в силу, кредитор обязан получить исполнительный лист в государственном суде общей юрисдикции или арбитражном суде. Поэтому коллекторы обратились уже в Артемовский городской суд с соответствующим заявлением, но поддержки не получили.

"Суд исследовал материалы дела и установил, что с заемщиками не было согласовано использование простой электронной подписи для подобных соглашений, а также не достигнуто понимание последствий передачи спора в третейский суд. В практике Артемовского городского суда это не первый такой случай", - рассказали в пресс-службе.

Суд поставил под сомнение легитимность решения третейского судьи, так как были допущены процессуальные нарушения:

Не доказано существование арбитражного соглашения. Заявитель не предоставил суду убедительных доказательств, что отдельные соглашения о передаче спора в третейский суд были подписаны заемщиками после заключения договора займа, а не вставлены в него изначально;

Не доказано уведомление заемщиков. Не было представлено доказательств, что должников своевременно и должным образом известили об избрании конкретного третейского судьи и о самом процессе разбирательства.

В итоге в выдаче исполнительных листов коллекторам было отказано.