В Сибири арестован директор бани, где погибли подростки

В Кемеровской области отправлен под арест брат хозяина бани, где погибли несколько подростков. Он – директор этого учреждения.

31 января трое людей – бизнесмен, его родной брат – директор сауны и администратор заведения – предоставили помещение шести подросткам. В итоге в помещении произошёл пожар. Пятеро детей отравились насмерть угарным газом. 2 февраля директор сауны задержан и 4 февраля арестован до 31 марта. Решение может быть обжаловано, сообщает объединённый пресс-центр судов Кемеровской области.

Пятеро подростков погибли во время пожара в сауне на улице Кубанской в Прокопьевске. Они отравились угарным газом. Шестеро подростков арендовали сауну, чтобы отметить день рождения. Погибшим ребятам было от 15 до 17 лет. Они не смогли выбраться, потому что в помещении не было эвакуационных выходов.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель и его брат оборудовали сауну в арендованном ими помещении. При этом они грубо нарушили требования пожарной безопасности: объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами. Персонал привлекался к работе без надлежащего официального оформления. Владелец сауны также арестован.