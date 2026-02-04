В России зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья

В России выявлен завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевшая вернулась в Москву после отдыха на Сейшельских островах.

"Во время отпуска [пациентка] отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами. После возвращения в страну она была госпитализирована", - сообщили в Роспотребнадзоре. Женщине сделали тест, который подтвердил наличие вируса.

"Риск распространения инфекции на территории страны минимален, поскольку лихорадка чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров, а не напрямую от человека к человеку", - сообщили в ведомстве.

Вирус чикунгунья встречается в странах Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии, на Аравийском полуострове и в Индии.