Бастрыкину доложат об аварийном доме на Урале, в котором проваливаются полы

Глава Следственного комитета России обратил внимание на ситуацию с нерасселением аварийного дома на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из соцмедиа стало известно, что жители многоквартирного дома по улице Народной в Серове долгое время ждут переселения из дома, который был признан аварийным еще в начале 2022 года. В доме проваливаются полы, присутствуют сырость и плесень. Кроме этого, разрушаются несущие конструкции, что создает реальную угрозу жизни и здоровью жителей.

По ситуации возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 293 УК РФ "Халатность". Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Ранее Бастрыкин потребовал возбудить дело после обращения к нему жителей Камышлова. Люди жаловались на невыносимые условия проживания в доме 1898 года постройки.