В России рухнули продажи автомобилей Lada

В России упали продажи автомобилей Lada. Речь идёт о показателе за январь.

Продажи легковых автомобилей Lada в январе упали год к году на 28,7%, до 19 тыс. 644 штук, приводит "Интерфакс" данные "Автостата".

Lada стала самым продаваемым брендом автомобилей в России в 2025 г. – продано более 344 тыс. машин. На втором месте с 173 тыс. находится Haval, третье место у Chery – 99,9 тыс. Самое высокое место, которое смогли занять ушедшие из России бренды, занял Hunday Solaris (34 тыс.), у него пятая позиция. Также благодаря продажам на вторичном рынке и параллельному импорту на 11-м месте оказалась Toyota (29 тыс.), на 18-м месте BMW (16 тыс.).