В Вологодской области признали незаконным навязывание мессенджера MAX в школах

В Вологодской области региональная прокуратура признала незаконной практику принудительного перевода родительских и учебных чатов в государственный мессенджер MAX.

"Совет родителей Вологодской области" во "ВКонтакте" сообщил, что ведомство потребовало отменить соответствующие внутренние акты в ряде школ. Проверка была проведена после жалобы родителей, которую координировал сопредседатель вологодского отделения "Общероссийского народного фронта".

В ходе прокурорского надзора были выявлены нарушения в восьми школах Вологды и четырёх школах Череповца. Администрации данных учебных заведений утвердили локальные нормативные акты, обязывающие родителей и учащихся общаться только через MAX. Прокуратура указала, что использование государственной платформы должно носить исключительно добровольный характер.

Ранее была названа тройка самых популярных у россиян мессенджеров.