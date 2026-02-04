В Ливии убили сына Каддафи

В Ливии убили Саифа аль-Ислама Каддафи — сына экс-правителя страны Муаммара Каддафи, сообщает Reuters.

Агентство указывает, что обстоятельства гибели 53-летнего мужчины неизвестны. По сообщению ливийского телеканала Al Ahrar, он был убит в ходе боев у нефтяного месторождения Хамада. По данным Al Hadath, который ссылается на источник, близкий к семье, убийство произошло в саду дома сына Каддафи недалеко от города Эз-Завия. Четверо нападавших смертельно ранили Саифа аль-Ислама, после чего скрылись.

По сообщению Al Arabiya, вооруженные люди, прежде чем ворваться в жилище, отключили камеры наблюдения, а убийство произошло в результате завязавшейся перестрелки.