Белый дом: Трамп не был удивлен ударом РФ по украинской энергетике

Американский лидер Дональд Трамп не был удивлен массированным ударом России по энергетической инфраструктуре Украины в ночь на 3 февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Так она отреагировала на вопрос о том, как Вашингтон относится к атакам, последовавшим вскоре после заявлений президента США о договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным о "недельной приостановке" ударов из-за холодов на Украине.

Левит отметила, что конфликт между Москвой и Киевом не начался, если бы Трамп был у власти в 2022 году. Пресс-секретарь подчеркнула, что спецоперация РФ началась из-за "слабости и некомпетентности предыдущего президента Джо Байдена".

Ранее Минобороны России подтвердило, что ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины. Укрианский лидер Владимир Зеленский заявил, что после удара по объектам энергетики на Украине позиция Киева на предстоящих переговорах в Абу-Даби "будет скорректирована".