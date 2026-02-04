ЦБ РФ: Рост цен из-за повышения НДС до 22% будет отличаться от ситуации 2019 года

В России повышение НДС до 22% в 2026 году привело к иной ценовой динамике, чем повышение до 20% в 2019 году.

Как отмечает ЦБ в бюллетене "О чем говорят тренды", в декабре 2025 года компании, в отличие от прошлого опыта, не стали заранее закладывать новый налог в цены, а, наоборот, сдерживали их для распродажи запасов. Это объясняет рекордно низкую инфляцию в конце года и её резкий скачок в январе 2026-го.

Для корректной оценки устойчивой инфляции регулятор рекомендует ориентироваться не на помесячные данные, а на трёхмесячное скользящее среднее. Резкий рост цен в январе может закрепить высокие инфляционные ожидания и продлить "хвост" инфляции, замедляя её дальнейшее снижение, сообщает Forbes.

Напомним, Росстат зафиксировал в январе 2026 года резкий скачок цен. За первые 12 дней инфляция достигла 1,26%, а овощи подорожали на десятки процентов. Вслед за продуктами в цене прибавили водка, коммунальные и медицинские услуги. Цифры лишь подтверждают давние опасения граждан: их деньги стремительно тают. Власти же списывают всплеск на разовые факторы и обещают скорое возвращение к целевым показателям.