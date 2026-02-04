Конституционный суд разрешил россиянам временно регистрироваться в апартаментах

Россиянам разрешили временную регистрацию в апартаментах и других нежилых, но пригодных для жизни помещениях.

Такое решение вынес Конституционный суд РФ, удовлетворив жалобу гражданки Виктории Пиуновой. Ей и её семье отказывали в регистрации в Санкт-Петербурге, поскольку апартаменты, принадлежащие её родственникам, имеют статус нежилого помещения и не входят в гостиничный фонд.

КС признал такой отказ неконституционным, подчеркнув, что современная реальность — массовое проживание в апартаментах — требует изменения устаревших норм.

Судьи указали на нарушение прав на свободу передвижения и частную собственность. До изменения законодательства регистрация в нежилых помещениях должна проходить по правилам, установленным для жилых. Это решение открывает путь к легализации статуса для многих владельцев и жильцов апартаментов, сообщает Forbes.