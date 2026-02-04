США подтвердили участие Уиткоффа в новых переговорах Москвы и Киева в Абу-Даби

Специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, предприниматель и зять президента США Джаред Кушнер примут участие в переговорах с представителями России и Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, предыдущая встреча в таком формате стала исторической по своей природе.

Что касается российской делегации, то, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ее возглавит начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков.

Изначально второй раунд обсуждения был запланирован на 1 февраля, но из-за стыковки графиков участников встречу перенесли на 4-5 февраля, сообщает Forbes.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после удара российских ВС по объектам энергетики на Украине позиция Киева на предстоящих переговорах в Абу-Даби "будет скорректирована".