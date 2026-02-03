В Петербурге арестовали предполагаемого убийцу и педофила, жестоко расправившегося с девятилетним мальчиком

38-летнего Петра Жилкина, жестоко убившего девятилетнего мальчика из Питера, арестовали до 31 марта, сообщает SHOT.

По данным СМИ, убийца признал свою вину. Также он заявил, что скрыл следы преступления: помыл машину и стер две видеозаписи с камер наблюдений, которые установлены в его доме в Ленобласти. Меру пресечения вынес Октябрьский районный суд Петербурга. Свое зверское преступление он прокомментировал: "Раздули воздух из ничего, блин".

38-летний Петр Жилкин заманил девятилетнего Пашу 30-го января на парковке торгового центра, где мужчина "дежурил" на белой "тойоте" и предлагал детям интим за деньги. Он признался, что в салоне автомобиля между ними вспыхнула ссора. Изверг убил мальчика одним ударом кулака по голове, связал ему руки и ноги и утопил тело в водоеме рядом с деревней Большое Забородье в Ленобласти.

Жилкина задержали во время погони на трассе в Псковской области. Убийца заявил, что ребенок якобы его шантажировал и требовал полмиллиона рублей за молчание о педофилии — это и стало мотивом его убийства. На компьютере, флешке и телефоне изверга обнаружили детскую порнографию. Ему грозит пожизненный срок.