СМИ: Причиной нападения школьницы с ножом в Кодинске мог стать буллинг

Следственный комитет возбудил два уголовных дела после нападения 14-летней школьницы на учителя и одноклассницу в Кодинске (Красноярский край). Между тем, Mash пишет, что причиной нападения ученицы 9 класса мог стать буллинг. По словам неназванных знакомых девочки, ее жестко травили, конфликт у школьницы был как с детьми, так и с педагогами.

По неподтвержденной версии, она могла попытаться отомстить учительнице химии и биологии, но в этот момент ее остановила одноклассница, которая и пострадала (врачи осмотрели девочку и отпустили домой).

Также сообщается, что в кодинской школе рамки металлоискателя не отреагировали на нож, который девочка пронесла в здание. Также есть информация о том, что сотрудники школы не сразу отреагировали на сообщения о нападении.

В СКР уже заявили, что "будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности на территории учреждения".

Сейчас нападавшая школьница задержана, она находится на допросе.