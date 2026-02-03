Общая сумма выданного регионального маткапитала в Тюменской области превысила 850 миллионов рублей

Сумма регионального материнского капитала за рождение первенца в Тюменской области в 2025 году превысила 850 миллионов рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре Правительства региона.

Деньги получили более 5 600 семей.

Региональный маткапитал в области введен с 2020 года по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора и предоставляется в рамках национального проекта "Семья". Его размер - 150 000 рублей.

Региональный материнский капитал выплачивается на рожденного (усыновленного) первого ребенка, родившегося начиная с 1 января 2020 года, при условии регистрации факта рождения ребенка государственными органами записи актов гражданского состояния Тюменской области. Обратиться за его назначением можно в течение трех лет со дня рождения ребенка. Подать заявление на получение регионального материнского капитала можно не выходя из дома — через региональный портал государственных услуг. Также можно обратиться с заявлением через филиалы МФЦ.