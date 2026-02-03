Осенний призыв в Екатеринбурге выполнен на 100%

В Екатеринбурге подвели итоги осеннего призыва в армию 2025 года.

По словам заместителя военного комиссара Свердловской области Алексея Жукова, благодаря мероприятиям, проведенным администрациями районов города, территориальными отделами полиции и военными комиссариатами, осенний призыв выполнен на все 100%. Все отправки призывников на областной сборный пункт прошли организованно.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, призывные команды сопровождали сотрудники территориальных военкоматов. Власти оказывали активное содействие в проведении призывной кампании.

Алексей Жуков также отметил, что 15 призывников из столицы Урала направлены для военной службы в Президентский полк службы коменданта Московского Кремля.

Напомним, недавно комитет Госдумы одобрил лишение приобретенного гражданства РФ за уклонение от воинского учета.