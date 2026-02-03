В Красновишерске мужчина убил младенца за плач

В Красновишерске мужчина убил младенца за его плач. Он предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), передает корреспондент Накануне.RU.

Следствием установлено, что 13 октября 2025 года мужчина, находясь в квартире своей сожительницы, в момент ее отсутствия, был недоволен плачем 10-месячного младенца и убил его, нанеся удары кулаком по голове. После совершения преступления он скрылся и был задержан полицейскими.

Под тяжестью представленных следствием доказательств мужчина сознался в совершенном преступлении. На период следствия он был заключен под стражу. В ходе следствия допрошены свидетели, назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе биологические, генетические и психолого-психиатрическая в отношении фигуранта. Проведена его проверка показаний на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд. Началось его рассмотрение по существу.