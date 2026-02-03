"Кинопоиск" и Ivi оштрафовале по статье о ЛГБТ*-пропаганде

Мировой судья в Москве оштрафовал онлайн-кинтеатры "Кинопоиск" и Ivi по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений/отказа от деторождения*.

Оштрафованы топ-менеджеры: гендиректор ООО "Кинопоиск" Александр Дунаевский и заместитель гендиректора по контенту ООО "Иви.ру" Иван Гринин. Они "признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения*)", сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

"Кинопоиск" оштрафован на 250 тыс. руб. (штраф должностному лицу), Ivi – на 200 тыс. руб. Обе компании получают штраф по этой статье не в первый раз. Какой именно контент стал предметом недовольства властей – не сообщается.

*Международное движение ЛГБТ признано российским судом экстремистской организацией и запрещено в РФ. Также экстремистским признано движение по пропаганде отказа от деторождения, оно также запрещено в РФ.