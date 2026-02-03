Сумма средств россиян в банках достигла 67 триллионов рублей

В декабре 2025 года общий объем средств физлиц в российских банках увеличился на 5,6%, достигнув 67 триллионов рублей. Об этом говорится в докладе ЦБ о развитии банковского сектора.

В целом по итогам 2025 года объем средств населения в банковской системе вырос на 16%, но это ниже, чем было в 2024 году, когда был рекордный рост на 28% из-за высоких ставок по вкладам.

Чтобы оценить сумму в 67 триллионов, можно сравнить ее с ВВП России, который составляет порядка 200 триллионов. То есть в банках лежит треть годового ВВП страны.

По данным ВЦИОМ на ноябрь 2025 года, у половины россиян есть сбережения, но регулярно их пополняют не более 15%. На "черный день" копят многие и в любом возрасте. Это самый популярный ответ людей, зачем они откладывают деньги.