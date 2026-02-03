03 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В мэрии опровергают скорый переезд детских кружков из Дворца пионеров в Екатеринбурге

Детей не будут выгонять из Дворца пионеров посреди зимы. Об этом заявляет Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Ранее депутат гордумы Екатеринбурга Денис Хаванцев написал в своих соцсетях, что усадьба Харитоновых-Расторгуевых, куда почти 90 лет десятки тысяч детей ходили на кружки, секции о занятия по дополнительному образованию, разрушается. Якобы проверка прокуратуры выявила, что Федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), в чьем владении находится здание, никак им не занималось, из-за чего оно стало небезопасным.

Тогда же появилась информация, что порядка 3 тыс. детей вскоре переведут на те же секции и кружки в здание бывшей администрации Октябрьского района. Однако скорый переезд сразу же опровергли.

"На самом деле пока из усадьбы Харитоновых-Расторгуевых никто никуда не съезжает. Съедут дети в конце учебного года (летом) в красивое здание на Тверитина. И почти сразу закончится издевательская история с уплатой 40-миллионной аренды за пребывание муниципального центра в красивейшем, но запущенном здании", - сообщает Telegram-канал.

Там также подчеркнули, что Денис Хаванцев уже поправил свою публикацию, отметив, что "переезд планируется согласно информации администрации города Екатеринбурга".

Сам же депутат добавил, что губернатор Денис Паслер уже обращался с просьбой передать здание в областную или муниципальную собственность, чтобы провести там ремонтные и реставрационные работы, однако получал отказ. Хаванцеву же в Минкультуры РФ заявили, что "сохранение объекта не является функционалом Министерства, памятник находится в ведении регионального органа охраны".

"И здесь возникает простой и неудобный вопрос. Если Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры подведомственно Министерству культуры РФ, почему министерство не может повлиять на свое же агентство? Почему нельзя выделить финансирование? Почему нельзя либо привести здание в порядок, либо передать его тем, кто готов этим заниматься - области или городу? Буду продолжать добиваться решения", - заявил депутат.

Теги: Екатеринбург, Дворец пионеров, усадьба Харитоновых-Расторгуевых


